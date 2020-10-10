Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 kulüpten 51 sporcu katılıyor.
5 kategoride yapılan organizasyon, yarın sona erecek.
Dereceye giren sporculara ise düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.
AA
Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de başladı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 kulüpten 51 sporcu katılıyor.
5 kategoride yapılan organizasyon, yarın sona erecek.
Dereceye giren sporculara ise düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.