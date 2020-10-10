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Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de Başladı

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de başladı.

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de Başladı

10 Ekim 2020 Cumartesi 12:47

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 kulüpten 51 sporcu katılıyor.

5 kategoride yapılan organizasyon, yarın sona erecek.

Dereceye giren sporculara ise düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.



AA
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