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Atıcılar Konya ve Bursa’dan başarı ile döndü

Büyükşehir Kağıtspor’lu halterciler Konya’da ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndüler.

Atıcılar Konya ve Bursa'dan başarı ile döndü

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:45

Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar, Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndüler. Turnuvalarda Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar 5 madalya kazandı.

 

3 BRONZ,1 ALTIN

Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupasında Yıldız Bayanlar kategorisinde Nisanur Aydemir şampiyon olmayı başardı. Büyük erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tuncer, Büyük Bayanlar kategorisinde Serdağ Saadet Kandıra ve Genç Erkekler kategorisinde

Süleyman Güvercin üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı.

 

BİR GÜMÜŞ DE SÜHA’DAN

Aynı tarihlerde Bursa’da yapılan Atıcılık Skeet müsabakalarında ise Yıldız Erkeklerde Süha Güray gümüş madalyayı boynuna taktı. Turnuvalarda başarı elde eden sporculara ödülleri protokol tarafında verildi.










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