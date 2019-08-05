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SPOR:
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Atletizm yaz spor okuluna ilgi büyük

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca, atletizm yaz spor okulları, atletizmin geleceğini oluşturuyor.

Atletizm yaz spor okuluna ilgi büyük

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında hayata geçirdiği ücretsiz spor okulları hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm branşına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

 

SPOR BRANŞLARINA ALT YAPI OLUŞTURUYOR

Tecrübeli antrenörler yönetiminde çalışan minik atletlere, öncelikle sağlıklı bireyler olmak adına ilk adımlar attırılıyor. Atletizm branşına katılan yaz spor okulu öğrencileri, spor disiplini, yarışma ruhu ve başarma güdüsü öğrenme fırsatı buluyor. Dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm, özellikle çocuk yaşlarda başlanması ile diğer spor branşlarına da alt yapı oluşturma özelliği taşıyor.

 

387 MİNİK EĞİTİM ALIYOR

Atletizm Yaz Spor Okulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Dilovası Polisan Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Profesyonel antrenörler nezaretinde 387 minik sporcu, atletizm eğitimi alıyor. Öğrenciler spor yaparken yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de çocuklarının spor yaparak hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

 

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Atletizm, insan vücudunu en hızlı ve en çok geliştiren sporlardan birisi. Çünkü atletizm insanların doğal yaşam koşullarından ve vücudun kendiliğinden yapabildiği yürüme, koşma, atlama hareketlerden doğmakta. Atletizm vücuttaki tüm kasları aynı anda çalıştıran sağlıklı bir spor türü olarak kan basıncını dengeliyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor, zihinsel olarak güçlendiriyor, yağ ve karbonhidrat oranını azaltıyor.

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