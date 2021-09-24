banner632
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri başlıyor

Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda

24 Eylül 2021 Cuma 12:32

 

 

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri başlıyor. İlk olarak 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanında etkinlik yapılacak.

 

FARKINDALIK OLUŞTURACAK ETKİNLİKLER

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirecek. "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

 

İZMİT KENT MEYDANI’NDA

Türkiye’de eş zamanlı olarak start alacak olan etkinlikler İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak organizasyonda Floor Curling, Masa Tenisi, Şişme Rodeo, Şişme Oyun parkuru, Golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları ve Karizma Show etkinlikleri yer alacak. Organizasyon Spor Okulları, Bilgievleri öğrencileri ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılacak. Avrupa Spor Haftası aynı tarih ve saatlerde çeşitli etkinliklerle tüm illerde gerçekleştirilecek.

 

PROGRAM AKIŞI

10:00 Program açılışı

10:10 Protokol Konuşmaları

10:30 Halk oyunları

10:45 Karizma Show

11:10 Alan etkinlikleri

13:00 Kapanış

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli ByükşehirİzmitSpor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Binicilerin Engel Atlama Yarışları'ndaki performansı nefes kesti Binicilerin Engel Atlama Yarışları'ndaki performansı...
Şamdan’ın 13’üncü Türkiye şampiyonluğu Şamdan’ın 13’üncü Türkiye şampiyonluğu
Genç karatecilerden önemli başarı Genç karatecilerden önemli başarı
Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası
2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor
Gebze, Avrupa Hareketlilik Haftası’na Hazır Gebze, Avrupa Hareketlilik Haftası’na Hazır
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Binicilerin Engel Atlama Yarışları'ndaki performansı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında binicilik sporunu sevenleri...

Haberi Oku