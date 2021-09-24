Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda





Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri başlıyor. İlk olarak 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanında etkinlik yapılacak.

FARKINDALIK OLUŞTURACAK ETKİNLİKLER

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirecek. "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

İZMİT KENT MEYDANI’NDA

Türkiye’de eş zamanlı olarak start alacak olan etkinlikler İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak organizasyonda Floor Curling, Masa Tenisi, Şişme Rodeo, Şişme Oyun parkuru, Golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları ve Karizma Show etkinlikleri yer alacak. Organizasyon Spor Okulları, Bilgievleri öğrencileri ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılacak. Avrupa Spor Haftası aynı tarih ve saatlerde çeşitli etkinliklerle tüm illerde gerçekleştirilecek.

PROGRAM AKIŞI

10:00 Program açılışı

10:10 Protokol Konuşmaları

10:30 Halk oyunları

10:45 Karizma Show

11:10 Alan etkinlikleri

13:00 Kapanış