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Başkan Çiftçi, Genç Sporcularla Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Eğitim Spor Kulübü çatısı altında açılan 5 kurstan biri olan Kick Boks kursundaki antrenmanı takip etti.

Başkan Çiftçi, Genç Sporcularla Buluştu

09 Mart 2020 Pazartesi 11:02

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde devam eden çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla bir süre vakit geçirdi. Kick Boks antrenmanını bir süre izledikten sonra çocukların eğitimlerine de katılan başkan Çiftçi, kurs hakkında Çayırova Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan’dan bilgiler aldı.

 

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) çatısı altında 5 ayrı branşta hizmet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla yaptığı sohbetinde, spor yapmanın yanında derslerine de iyi çalışmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Sporla büyümenin çok önemli olduğunu ifade eden başkan Çiftçi, sağlıklı bir birey olma adına sporun bir yaşam tarzı olması gerektiğini söyledi.

 

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