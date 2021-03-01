BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, BAŞARILI SPORCUYU TEBRİK ETTİ

Nisan ayında Polonya’da gerçekleşecek olan Dünya Boks Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi’yi ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuyu tebrik ederek başarılar diledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla spor alanında yapılan yatırımlar meyve vermeye başladı. Kısa bir süre önce kurulan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks şubesinde Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Nisan ayında Polonya’da gerçekleşecek olan Dünya Boks Şampiyonası’na Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi de katılmayı başararak ülkemizi ve Darıca’yı temsil etme hakkı elde etti.

BAŞKAN BIYIK’I ZİYARET ETTİLER

Genç sporcu ve Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül, elemeler sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Antrenörü Selim Vinçoğlu’nun da yer aldığı ziyarette başarılı sporcu Alperen Terzi, “Darıca Belediye Başkanımız başta olmak üzere kulüp başkanımız ve hocalarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonası’nda kulübümü ve ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalya almak istiyorum. İnşallah bana verilen destek ve güveni boşa çıkarmayacağım” dedi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a bize verdiği destek ve spora yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak Dünya Şampiyonası’nda Darıca’yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

BIYIK: “GENÇLERE VE SPORA YATIRIMIMIZ DEVAM EDECEK”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ve Dünya Şampiyonası’na katılacaklarından dolayı gururlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora yatırımın devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca’nın gençlerine güveniyoruz. Dünya Boks Şampiyonası’nda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcumuza başarılar diliyorum. İnşallah Darıca’ya ve ülkemize madalya ile dönecek.”





