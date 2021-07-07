banner426
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başlama vuruşu Çiftçi ’den

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birimler arası futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

Başlama vuruşu Çiftçi 'den

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:58

 Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği birimler arası futbol turnuvası başladı. Akse Stadyumu’nda Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi’nin başlama vuruşu ile startı verilen Fatih Aras Futbol Turnuvasın açılış maçında Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta gülen taraf Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. 11 takımın ter dökeceği karşılaşmalar Çayırova Akse Stadı'nda oynanacak. Takımların iki grup halinde mücadele edeceği turnuvada bir grupta 5 takım, diğer grupta 6 takım yer alacak. 25’er dakikalık iki devre halinde oynanacak müsabakalarda her takım grubundaki diğer takımlarla birer kez karşılaşacak. Grup maçlarının sona ermesinin ardından grubu ilk 4’te bitiren takımlar çeyrek finale çıkacak. Tekli maç sisteminde oynanacak çeyrek ve yarı finallerden sonra oynanacak final müsabakası ile şampiyon takım Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin elinden kupayı alacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Cumhuriyet Spor Salonu gençlerin hizmetinde. Gebze Cumhuriyet Spor Salonu gençlerin hizmetinde.
Büyükşehir Kağıtsporlu Judoculardan tarihi başarı. Büyükşehir Kağıtsporlu Judoculardan tarihi başarı.
Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda finalistler belli oldu Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda...
Spor Şöleni Başiskele’de başladı Spor Şöleni Başiskele’de başladı
KOCAMAN, KARTEPE GENÇLİĞİNİ E-SPORLA BULUŞTURUYOR KOCAMAN, KARTEPE GENÇLİĞİNİ E-SPORLA BULUŞTURUYOR
İZMİT SÜMERSPOR’UN HALİÇ ÇIKARTMASI İZMİT SÜMERSPOR’UN HALİÇ ÇIKARTMASI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze Cumhuriyet Spor Salonu gençlerin hizmetinde.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zaman önce inşa ettiği Gebze Cumhuriyet Spor Salonu, uygulamalı...

Haberi Oku