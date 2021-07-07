Başlama vuruşu Çiftçi ’den

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:58
Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği birimler arası futbol turnuvası başladı. Akse Stadyumu’nda Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi’nin başlama vuruşu ile startı verilen Fatih Aras Futbol Turnuvasın açılış maçında Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta gülen taraf Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. 11 takımın ter dökeceği karşılaşmalar Çayırova Akse Stadı'nda oynanacak. Takımların iki grup halinde mücadele edeceği turnuvada bir grupta 5 takım, diğer grupta 6 takım yer alacak. 25’er dakikalık iki devre halinde oynanacak müsabakalarda her takım grubundaki diğer takımlarla birer kez karşılaşacak. Grup maçlarının sona ermesinin ardından grubu ilk 4’te bitiren takımlar çeyrek finale çıkacak. Tekli maç sisteminde oynanacak çeyrek ve yarı finallerden sonra oynanacak final müsabakası ile şampiyon takım Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin elinden kupayı alacak
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