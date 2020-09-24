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Belediye Derincespor'a bi şok daha

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla takımda Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayı 10'a yükseldi.

Belediye Derincespor'a bi şok daha

24 Eylül 2020 Perşembe 14:18

- Teknik direktör Uğur Balcıoğlu:
"Umarım koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı artmaz"

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 10 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, cumartesi günü sahalarındaki Manisaspor maçının durumu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını söyledi.

Bugün yeniden takım olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Gelecek test sonucuna göre hareket edeceğiz. TFF 'Maç oynanacak.' derse sakatlık ve diğer durumları da göz önüne aldığımızda 16 kişi sahaya çıkacağız. Bunlardan da 4'ü geçen hafta profesyonel yaptığımız genç arkadaşlarımız. Kalecimizi de genç takımdan profesyonel yaptık. Umarım koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı artmaz. Yedeklerde ana kadromuzdan futbolcular olsa maçta değişikliklerle hamle yapabilirsin ama bu şekilde kenardan maçın gidişatına göre hamle yapma durumum yok." şeklinde konuştu. 







AA
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