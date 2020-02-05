banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Betül, Türkiye 3.’sü oldu

Büyükşehir Kağıtsporlu masa tenisi Betül Töz, Türkiye Gençler Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

Betül, Türkiye 3.'sü oldu

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:15

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu masa tenisçiler Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan 2019-2020 Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ettiler.

 

BETÜLDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Şampiyonaya katılan Büyükşehir Kağıtspor’un masa tenisi branşı alt yapısından yetişen başarılı sporcular ferdi müsabakalarda 170´i erkek 111´i kız olmak üzere 281 sporcular ile birlikte madalya ve kupa mücadelesi verdi. Mavi beyazlı sporcularımızdan Betül Töz, ferdi müsabakalarda zorlu rakiplerini bir bir geçerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

 

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Yarışmaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor adına 2 erkek 1 bayan sporcu ilk defa Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Büyükşehir Kağıtspor antrenörleri Murat Sandal ve Onur Seymen, şampiyonaya katılan sporcuların altyapıdan yetiştiğini ifade ederek “Sporcularımız uzun yıllardır kulübümüz alt yapısında teknik ve teorik eğitim alıyorlar. Bu yıl tecrübe edinmeleri adına Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Tecrübesiz olmalarına rağmen güzel dereceler elde ettiler. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye Şampiyonu sporcularımız olacak” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karatede ÇESK rüzgarı Karatede ÇESK rüzgarı
Darıca’da Avrupa Şampiyonası Heyecanı! Darıca’da Avrupa Şampiyonası Heyecanı!
Kağıtspor voleybolda liderliği geri aldı Kağıtspor voleybolda liderliği geri aldı
“Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır” “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”
Halterciler, Türkiye Şampiyonası’ndan mutlu döndü Halterciler, Türkiye Şampiyonası’ndan mutlu döndü
Judoculardan madalya yağmuru Judoculardan madalya yağmuru
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Karatede ÇESK rüzgarı
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli Anadolu Yıldızları Karate...

Haberi Oku