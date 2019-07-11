Bilek güreşçilerden 2 gümüş 1 bronz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli bilek güreşçiler Kenan Eroğlu ve İsmail Hacı Bekar, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde gerçekleşen Dünya Kupası için milli takımı temsilen mücadele etti. Mavi beyazlı bilek güreşçiler Dünya Kupası’nda 2 gümüş,1 bronz madalya kazanmayı başardı. İş gereği Zagreb’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bilek Güreşi Dünya Kupası’nın düzenlendiği salona gelerek Kağıtsporlu sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

KAĞITSPOR’DAN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya önem vermenin meyvelerini almaya devam ediyor. Son olarak Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılan Bilek Güreşi Dünya Kupası’na katılan Büyükşehir Kağıtsporlu milli oyunculardan Kenan Eroğlu, Masterlar 75 kilogramda sol ve sağ kolda dünya 2.'si oldu. Şampiyonada mücadele eden bir diğer Kağıtsporlu milli sporcu İsmail Hacı Bekar ise gençler 60 kilogramda sağ kolda dünya 3.'sü oldu.

BAKAN SOYLU’DAN ÖZEL TEBRİK

Bilek Güreşi Dünya Kupası’nda başarı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli bilek güreşçileri Zagreb’de bir de sürprizle karşılaştı. İş için Hırvatistan'ın Zagreb kentine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarı sağlayan Kağıtsporlu milli sporcular Kenan Eroğlu, İsmail Hacı Bekar ve milli takım antrenörü Serkan Yaylacı ile bir araya geldi. Sporcuları tebrik eden Bakan Soylu, bir süre de sohbet etti. Bakan Soylu’nun bu jesti, Kağıtsporlu oyuncu ve çalıştırıcılarını çok mutlu etti.