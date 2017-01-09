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Biz umutluyuz!

Gebzespor kulüp müdürü Mustafa Turhan, mor beyazlıların Antalya kampını değerlendirdi.

Biz umutluyuz!

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:50

Yoğun ve yorucu bir kamp süreci geçirdiklerinin altını çizen Turhan, ‘’Her ne kadar yorucu bir kamp olsa da bir o kadar verimli bir çalışma süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ligin ikinci yarısında fark yaratan bir Gebzespor sahada olacak. Teknik ekibimizin Antalya kampında yaptırdığı kondisyon antrenmanlarının meyveleriini ligin ikinci yarısında alacağımıza eminim. Takımımıza yeni dahil olacak olan transferlerle birlikte daha da güçleneceğiz. Allah’ın izniyle ‘O sene bu sene’ olacak’’dedi.

Oğuzhan KAHRAMAN

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