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Boksörlerden önemli başarı

Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün boksörleri Ordu’daki şampiyonadan iki madalya ile döndü.

Boksörlerden önemli başarı

23 Şubat 2020 Pazar 18:42

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ter döktü. 54 ilden 375 sporcunun katılımıyla Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan mücadelelerde Büyükşehir Kağıtsporlu boksörler 2 madalya elde etti.

 

ALPEREN TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı boksörleri bir altın ve bir bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Zorlu şampiyonada 69 kilogramda mücadele eden Alperen Terzi rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

 

SAYD’DEN BRONZ MADALYA

Türkiye Şampiyonasında mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Sayd Hamzat Dzumsoy ise 81 kg’da bronz madalya kazandı

 

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları federasyon yetkilileri ve protokol tarafından verildi. Ordu'da düzenlenen şampiyonanın final müsabakaların sonunda 10 sıklette 40 madalya dağıtıldı.

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