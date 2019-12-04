BÖLGEMİZDE İZCİLİK ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK ATAK

29 Kasım günü bölgemizde Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'ne bağlı faaliyet yürüten Estergon İzci Ocağı; içlerinde Darıca Aslan Çimento MTAL, Darıca Fen Lisesi, Darıca Uğur Lisesi, Gebze Anadolu Lisesinden öğrencilerin bulunduğu 61 izci ve 6 Lider- öğretmen ile Kefken Gençlik Kampında unutulmaz bir eğitim faaliyeti yaşadı. 2 tahta izci lideri Önder DEBRELİ'nin organize ettiği faaliyette. Darıca Fen Lisesinden Özlem BULDUK, Ayşe ATİLLA; Uğur Lisesinden Gökhan ORAL,Gül Ezgi ÖNTAŞ Gebze Anadolu Lisesinden Seçkin BULDUK öğretmenler hazır bulundular. Günü birlik etkinlikte izciler ve izci adayları Ateş yakma, teknik iz işaretleri, atıcılık,arazi de sedye yapma ve taşıma eğitimlerini aldılar. Pembe kayalıklar bölgesine doğa yürüyüşü yaptılar. Akşam yemeğininin ardından kamp ateşlerini yaktılar ve günün sonunu gece yürüyüşü yaparak getirdiler.