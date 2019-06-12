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Büyükgöz Milli Maçı Gebzelilerle İzledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İzlanda ile Türkiye Milli Takımının maçını 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında Gebzelilerle birlikte izledi.

Büyükgöz Milli Maçı Gebzelilerle İzledi

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:40

Meydana kurulan dev LED ekranda maçı yüzlerce Gebzeli ile birlikte izleyen Başkan Büyükgöz,”Milli takımımızı tebrik ediyorum. Belki bu akşam yenildik ama çok heyecanlı bir maç izledik. Türk Milli Takımımıza güveniyoruz ve bu gruptan çıkacağına inanıyoruz. Bize çok güzel duygular yaşatan birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Milli Takımımıza başarılar diliyorum” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maç sonrası Gebzelilerle sohbet etti.

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