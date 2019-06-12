Büyükgöz Milli Maçı Gebzelilerle İzledi

Meydana kurulan dev LED ekranda maçı yüzlerce Gebzeli ile birlikte izleyen Başkan Büyükgöz,”Milli takımımızı tebrik ediyorum. Belki bu akşam yenildik ama çok heyecanlı bir maç izledik. Türk Milli Takımımıza güveniyoruz ve bu gruptan çıkacağına inanıyoruz. Bize çok güzel duygular yaşatan birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Milli Takımımıza başarılar diliyorum” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maç sonrası Gebzelilerle sohbet etti.



