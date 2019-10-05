Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa Yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı paralimpik tekvandocusu Ayşe Dudu Karatay, Avrupa Şampiyonası yolcusu. 26- 27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılan para tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde başarılı olan sporcu Avrupa Arenasında sahneye çıkacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU



Başarılı sporcu Ayşe Dudu Karatay Para Tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 1. olarak şampiyonaya milli takımı temsilen katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcu 2019 yılında katıldığı bir diğer önemli turnuva olan dünya şampiyonasından da şampiyon olarak ayrılmıştı. Spor otoriteleri tarafından 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılması kesin gözüyle bakılan Karatay’ın hedefi önce Avrupa ardından Olimpiyat şampiyonluğu.