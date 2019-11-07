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Büyükşehir’den 3. Atıcılık Trap Şampiyonası

8-10 Kasım tarihlerinde “3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Trap Şampiyonası” düzenlenecek.

Büyükşehir'den 3. Atıcılık Trap Şampiyonası

07 Kasım 2019 Perşembe 14:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 8-10 Kasım tarihleri arasında bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceği Atıcılık Trap Şampiyonası’nda sporcular hünerlerini sergileyecek. Şampiyonaya, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun (TAAF) açıkladığı güncel Türkiye sıralamasında ilk 50’ye girmiş sporcular ve organizasyon tertip komitesinin belirlediği sporcular katılacak.

 

2 GÜN SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu’nda 3 kategoride gerçekleştirilecek olan şampiyona Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00'da başlayarak saat 15.00’de final atışları ile son bulacak.  Müsabakada genç erkekler, büyük bayanlar ve büyük erkekler olmak üzere üç kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak.

 

ANI MADALYASI VE HEDİYELER

Müsabaka 2 gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan yabancı sporcular Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’na başvuru yapabilecek. Şampiyonada katılan tüm sporculara anı madalyası verilirken Büyük Erkeklerde ilk 6, Büyük Bayanlar ve Genç Erkeklerde ise İlk 3 sporcuya çeşitli hediyeler verilecektir.

 

TAAF TALİMATLARI UYGULANACAK

Müsabakalara katılacak olan sporcular, 2019 yılı vizeli lisansı ve nüfus kâğıdı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapacak. Müsabakalarda TAAF Talimatları uygulanacak. Yarışmada bir aksama olduğu takdirde eleme yapma hakkı Müsabaka Tertip Kurulu’na ait olacak.


 

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