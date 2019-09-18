ÇESK altyapıda göz dolduruyor

Bünyesinde sadece altyapı takımları bulunduran ve yetenekli sporcular yetiştirmeyi planlayan ÇESK U-12 VE U-16 takımları aldığı sonuçlar ile öğrenerek kazanmaya devam ediyor. Kulüp başkanı Hasan Akan ise gerek antrenmanlar gerek ise maçlarda takımları yalnız bırakmıyor.

U-12’de başarılı bir grafik

U-12 yaş grubunda geçtiğimiz günlerde 3. haftayı geride bırakan yeşil mavililer sırasıyla Mollafenarispor ile 0-0 ,Genç Kalespor’u 5-0 ve son olarak da Darıca sporu 6-3 mağlup ederek, bu maçlarda üstün bir performans sergilediler. Özellikle son oynanan Darıcaspor maçında 3-1 geriden gelip 6-3 müsabakayı kazanması bilen genç yetenekler tribünden taraflı, tarafsız herkesin alkışını aldılar.

U-16 galibiyetle başladı

Çayırova Belediye Eğitim Spor Kulübü U-16 takımı da lige iyi bir başlangıç yaptı. Altyapıda bu sezon başarılı bir ivme yakalayan altyapı takımları ilçe de göz doldurmaya başladı. Sezonun ilk maçında Darıca Kalespor’u 3-0 yenen gençler, aldığı galibiyet ile ligde iddialı olduklarını gösterdiler. Ligin 2. Hafta müsabakasında Çerkeşlispor ile karşılaşacak yeşil mavili gençler bu maçın hazırlıklarına başladılar.