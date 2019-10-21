Kısa sürede başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün her branşta başarılı ve milli takıma sporcu yetiştirecek bir kulüp haline geleceğine inandığını belirten Başkan Çiftçi, hedeflerinin Çayırova’yı bir spor kenti haline getirmek olduğunu, çalışmaların bu yönde devam ettiğini kaydetti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmeleri ve eğitimlerini de ihmal etmemelerini istedi.
Çiftçi’den sporcularla sabah yürüyüşü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün organize ettiği sabah sporuna katıldı.
Kısa sürede başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün her branşta başarılı ve milli takıma sporcu yetiştirecek bir kulüp haline geleceğine inandığını belirten Başkan Çiftçi, hedeflerinin Çayırova’yı bir spor kenti haline getirmek olduğunu, çalışmaların bu yönde devam ettiğini kaydetti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmeleri ve eğitimlerini de ihmal etmemelerini istedi.