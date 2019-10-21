Çiftçi’den sporcularla sabah yürüyüşü

Gençlik Hizmetleri ve İlçe spor Müdürü İbrahim Şahin, ÇESK Başkanı Hasan Alkan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, meclis üyeleri, ÇESK yöneticileri, sporcular ve ailelerin katıldığı program Kuştepe Mesire alanında yürüyüş ve akabinde gerçekleşen sporla başladı. Daha sonra katılımcılarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Çiftçi, sağlam kafanın sağlam vücutta bulunduğunu belirterek, yürüyüşü geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Kısa sürede başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün her branşta başarılı ve milli takıma sporcu yetiştirecek bir kulüp haline geleceğine inandığını belirten Başkan Çiftçi, hedeflerinin Çayırova’yı bir spor kenti haline getirmek olduğunu, çalışmaların bu yönde devam ettiğini kaydetti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmeleri ve eğitimlerini de ihmal etmemelerini istedi.

















