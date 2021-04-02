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Darıca, Avrupa Şampiyonası’na 10 sporcuyla katılıyor

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü de turnuvaya toplamda 10 sporcu ile katılacak.

Darıca, Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılıyor

02 Nisan 2021 Cuma 10:57

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası’na hazırlanıyor. Turnuvaya toplamda 10 sporcu ile katılacak Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Turnuvada en yüksek puanı alarak birinci olan sporcular, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Milli Takım adına ülkemizi temsil edecek. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası’nda başarılı olarak Darıca’yı Milli Takım’da temsil etmek için mücadele edecek.

BIYIK SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, kulüp olarak turnuvaya hazır olduklarını belirterek en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sporculara başarılar dileyerek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz. 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası’na katılacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki katılan bütün sporcularımız başarılı olacak ve ilçemizi Milli Takım’da temsil etme hakkı kazanacak. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz ve sporcularımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

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