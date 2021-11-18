Darıca, Eskrim Turnuvasına Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2020-2021 faaliyet takviminde yer alan U10-U12-U14 Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Türkiye Şampiyonası Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya yapılan Kapalı Spor Salonu’nda 16-19 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 20 ilden 614 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. 4 gün sürecek turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar gerçekleşirken dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.

MADALYALARI BAŞKAN BIYIK TAKDİM ETTİ

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve başarı sertifikalarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı birlikte taktim etti. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, yaptığı açıklamada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek böyle önemli bir organizasyonu ve Türkiye Şampiyonası’nı Darıca’da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye Eskrim Federasyonu ile birlikte işbirliği içinde şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise “Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızdan dolayı çok mutluyuz. Federasyon başkanımızla daha farklı organizasyonlarda da işbirliği konusunda görüştük. Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

SPOR ŞEHRİ DARICA HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ

Darıca’yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapmak için canla başla çalıştıklarını da ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Spor şehri Darıca anlayışıyla sporun her branşına destek olmaya özen gösteriyoruz. Darıca’nın her branştan spora ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha fazla sporla buluşabilmesi için projeler geliştiriyoruz. Gençler hangi sporla ilgilenmek istiyorsa o branşı destekleriz. Yeter ki spor hayatlarının bir parçası olsun. Tam anlamıyla spor şehri Darıca için ne gerekiyorsa yapmaya ve spora destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



























