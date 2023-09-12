Darıca GB evinde Belediye Kütahpaspor’a mağlup oldu 0-1

KAYMAKAM KARA İLE BAŞKAN BIYIK DA İZLEDİ
Darıca’daki karşılaşmada sezonun ilk maçını Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da izledi.
STAD: Darıca 15 Temmuz
HAKEMLER: Hakan Aktaş, Emir Kılıçaraslan, Yakup Keçeci, Hakan Ergin
DARICA GB: Volkan Mert Korkmaz, Osman Bodur, Ali Ateş (Sefa Tunç), Fatih Şerifoğlu, Bahadır Abdülkadir Yağız, Mert Ilıman, Yunus Emre Kahraman, Furkan Birdal, Emirhan Tak, Emre Nasuh, Batuhan Özduran ( Ali Ekber Öz)
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Denizli
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Serkan Demirol, Doğancan Kılıç, Halil İbrahim Pekşen, Bilal Şeflek, Muhammed Burak Taşdemir (Feyyaz Aydil) , İsmen Benli, Samet Cantürk, Yekta Sönmez, ( Yunus Özdemir) Onur Civelek (Haktan Çakır) , Arda Keser (Berkant Şahin), Eyüp Poyraz
TEKNİK DİREKTÖR: Yusuf Tokuş
GOL: Halil İbrahim Pekşen Dk. 53 (Belediye Kütahyaspor)
SARI KARTLAR : Ali Ateş, Batuhan Özdemir, Fatih Şerifoğlu ( Darıca GB), İsmet Benli, Haktan Çakır, Doğancan Kılıç ( Belediye Kütahyaspor) (ÜMİT ÜLKER)