Darıca GB evinde Belediye Kütahpaspor’a mağlup oldu 0-1

Türkiye 3. Ligi C Grubu’nda Darca Gençlerbirliği kendi sahasında sezonun ilk haftasında karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’a 0-1’lik skorla mağlup oldu. İlk yarının 0-0 sonar erdiği karşılaşmanın ikinci yarısında Belediye Kütahyaspor’dan Halil İbrahim Pekşen 53. Dakikada attığı golle durumu 1-0 yaptı.