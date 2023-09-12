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Darıca GB evinde Belediye Kütahpaspor’a mağlup oldu 0-1

Türkiye 3. Ligi C Grubu’nda Darca Gençlerbirliği kendi sahasında sezonun ilk haftasında karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’a 0-1’lik skorla mağlup oldu. İlk yarının 0-0 sonar erdiği karşılaşmanın ikinci yarısında Belediye Kütahyaspor’dan Halil İbrahim Pekşen 53. Dakikada attığı golle durumu 1-0 yaptı.

Darıca GB evinde Belediye Kütahpaspor'a mağlup oldu 0-1

12 Eylül 2023 Salı 09:36



KAYMAKAM KARA İLE BAŞKAN BIYIK DA İZLEDİ

Darıca’daki karşılaşmada sezonun ilk maçını Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da izledi.

STAD: Darıca 15 Temmuz

HAKEMLER: Hakan Aktaş, Emir Kılıçaraslan, Yakup Keçeci, Hakan Ergin

DARICA GB: Volkan Mert Korkmaz, Osman Bodur, Ali Ateş (Sefa Tunç), Fatih Şerifoğlu, Bahadır Abdülkadir Yağız, Mert Ilıman, Yunus Emre Kahraman, Furkan Birdal, Emirhan Tak, Emre Nasuh, Batuhan Özduran ( Ali Ekber Öz)

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Denizli

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Serkan Demirol, Doğancan Kılıç, Halil İbrahim Pekşen, Bilal Şeflek, Muhammed Burak Taşdemir (Feyyaz  Aydil) , İsmen Benli, Samet Cantürk, Yekta Sönmez, ( Yunus Özdemir)  Onur Civelek (Haktan Çakır) , Arda Keser (Berkant Şahin), Eyüp Poyraz

TEKNİK DİREKTÖR: Yusuf Tokuş

GOL: Halil İbrahim Pekşen Dk. 53 (Belediye Kütahyaspor)

SARI KARTLAR : Ali Ateş,  Batuhan Özdemir,  Fatih Şerifoğlu ( Darıca GB),  İsmet Benli,  Haktan Çakır, Doğancan Kılıç ( Belediye Kütahyaspor) (ÜMİT ÜLKER)


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