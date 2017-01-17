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DARICA GB İDDİALI!

3. Lig 3 Grupta ikinci sıraya yükselen Darıca Gençlerbirliği’nde keyifler yerinde.

DARICA GB İDDİALI!

17 Ocak 2017 Salı 14:19

 Maltepe karşısında kazanan ve güzel bir oyunla sahadan istediğini alan ekibimiz, Perşembe günkü kupa sınavına odaklandı. Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan sarı yeşilliler kupadaki çıkışına da devam etmek isterken güçlü rakibinden çekinmiyor. Temsilcimiz Perşembe günü puan ya da puanlar alarak kupada da iddiasını sürdürmek niyetinde.

Refik Sıla GÜVENÇ 

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