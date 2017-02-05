Darıca GB,şampiyonluğa inanıyor

3.Lig temsilcimiz Darıca G.B, ölüp ölüp dirildiği maçta Düzyurtspor’u kaptan Cafercan Aksu’nun 90+1’nci dakikada attığı golle 3-2 yenerek kritik Afjet Afyonspor maçı öncesinde büyük moral buldu. Şimdi tüm gözler gelecek hafta oynanacak olan final niteliği taşıyan Afjet Afyonspor maçında…

3.Lig 3.Grup’ta yoluna dolu dizgin devam eden Darıca Gençlerbirliği, ligin 21.haftasında sahasında konuk ettiği Düzyurtspor’u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı. Sarı yeşilli temsilcimize galibiyeti getiren golleri Cafercan Aksu(2) ve Aziz Kızılgün kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise, Emrah Ekmekçi ve Sami Kayıkçı kaydetti.

ATAMAYAN ATARLAR

Darıca 15 Temmuz ilçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf sarı yeşilli temsilcimiz oldu. 2. dakikada Aziz’le direği takılan Darıca G.B, 4.dakikada ise Özer’le çok net fırsattan faydalanamadı. Atamayana atarlar kuralının işlediği ilk bölümde konuk ekip Düzyurtspor ilk atağında golü buldu. Emrah Ekmekçi 15.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Golün etkisiyle direnci düşen sarı yeşilliler, ilk yarıda golü bulamadı devreye 1-0 geride girdi.

FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ, MUHTEŞEM SON

Darıca G.B ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın 49.dakikasında Aziz’le skora denge getiren sarı yeşilli temsilcimiz, 53.dakikada Cafercan’ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 73.dakikasında Düzyurtspor’da Sami maça bir kez daha denge getirdi. Bu golün ardından konuk ekip Düzyurtspor etkili olan taraf olsa da Darıca G.B’de son sözü Cafercan Aksu söyledi. Mücadelenin 90+1.dakikasına harika bir aşırtma vuruş yapan Cafercan, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.