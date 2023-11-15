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Darıca Gençlerbirliği’ne İcra Şoku

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği takımına bir önceki başkanı Serdar Acarhoroz tarafından icra gönderildi.

Darıca Gençlerbirliği'ne İcra Şoku

15 Kasım 2023 Çarşamba 12:13

  Şirketleşme sürecine girdiği günden bu yana, sık sık el değiştiren Darıca Gençlerbirliği A.Ş’ye bugün icra geldi. Önceki dönem kulübün sahibi ve başkanı Serdar Acarhoroz, kulüp hisse devrini yaptığı dönem kendisine verilen çeklerden, günü geçmiş yüklü bir miktarın tarafına ödenmemesi gerekçesiyle, 4 milyon 500 bin TL tutarındaki çekini işleme koydurarak, Darıca Gençlerbirliği Kulübü’ne icra gönderdi. İcra memurlarını bir anda kapısında gören Darıca G.B. teknik heyeti, sporcuları ve idarecileri büyük şok yaşarken, memurların tüm taşınmazları tek tek tespitini yaparak işleme aldıkları öğrenildi. Yaşanan hadiseye şahitlik eden Darıca G.B futbolcuları neye uğradıklarını şaşırırken, 90 yıllık camianın yaşadığı trajedi sarı yeşil renklere gönül verenleri üzdü. 


İHA
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