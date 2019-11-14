Darıca Sahilde Milli Heyecan

Türkiye A Milli Futbol Takımının bu akşam saat 20:00’de Euro 2020 grup elemelerinde İzlanda ile yapacağı kritik maç için Darıca sahilinde dev ekran kurulacak ve milli heyecan Darıca sahilinde yaşanacak. Grupta oynadığı maçlarla takdir toplayarak liderlik koltuğunda bulunan ve gruptan çıkma yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Milli Takımımızın heyecanını Darıcalılar hep birlikte tek yürek olarak Darıca sahilinde yaşayacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıcalıları milli heyecana davet etti.