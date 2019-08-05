Darıca’da Muay Thai heyecanı

Darıca sahili 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Gala Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Darıca Sahil’de bulunan amfi tiyatroda ringe çıktı. Binlerce Darıcalının izlediği müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken amfi tiyatro doldu taştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının sahne aldığı müsabakalarda birbirinden heyecanlı dövüşler yaşanırken Darıcalılar müsabakaları nefeslerini tutarak izlediler.

DARICA SPOR ŞEHRİ OLACAK

Etkinliğin açılış konuşmasını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül yaparken kendilerine destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Daha sonra Darıca Belediyesi Başkanvekili Cafer Teyyar Demirtaş, selamlama konuşması yaptı ve şöyle konuştu: “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Sporun ve sporcunun yanında yer alarak gençlere kendilerini geliştirme imkanı sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Darıca’nın sporda örnek bir ilçe olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’müzün spordaki başarısı bizleri gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak farklı spor branşlarına da yatırım yaparak Darıca’yı sporda marka bir ilçe haline getirmek için çalışacağız.”

İŞTE KAZANAN SPORCULAR

Büyük bir çekişmenin yaşandığı ve heyecanın bir an olsun bitmediği Muay Thai Gala Müsabakalarında kazananlar ise şöyle oldu:

Erkekler 63 kg

Ayhan Kurnaz

Erkekler 64 kg

Cafer Gök

Erkekler 65 kg

Emre Kaan Duymaz

Erkekler 71 kg

Ali Kelat

Erkekler 78 kg

Doğukan Güvercin

Erkekler 67 kg

Ömer Samet

Erkekler 63 kg

Alperen Avcı

Erkekler 86 kg

Muammer Can Şahin

Bayanlar 60 kg

Saadet Koyuncu

Bayanlar 57 kg

Özgenur Avcı