Darıca’da Muay Thai heyecanı

DARICA SPOR ŞEHRİ OLACAK
Etkinliğin açılış konuşmasını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül yaparken kendilerine destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Daha sonra Darıca Belediyesi Başkanvekili Cafer Teyyar Demirtaş, selamlama konuşması yaptı ve şöyle konuştu: “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Sporun ve sporcunun yanında yer alarak gençlere kendilerini geliştirme imkanı sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Darıca’nın sporda örnek bir ilçe olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’müzün spordaki başarısı bizleri gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak farklı spor branşlarına da yatırım yaparak Darıca’yı sporda marka bir ilçe haline getirmek için çalışacağız.”
İŞTE KAZANAN SPORCULAR
Büyük bir çekişmenin yaşandığı ve heyecanın bir an olsun bitmediği Muay Thai Gala Müsabakalarında kazananlar ise şöyle oldu:
Erkekler 63 kg
Ayhan Kurnaz
Erkekler 64 kg
Cafer Gök
Erkekler 65 kg
Emre Kaan Duymaz
Erkekler 71 kg
Ali Kelat
Erkekler 78 kg
Doğukan Güvercin
Erkekler 67 kg
Ömer Samet
Erkekler 63 kg
Alperen Avcı
Erkekler 86 kg
Muammer Can Şahin
Bayanlar 60 kg
Saadet Koyuncu
Bayanlar 57 kg
Özgenur Avcı