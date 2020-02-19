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SPOR:
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Darıca’da spora yatırım devam ediyor

DARICA BELEDİYESİ’NDE MUAY THAİ BRANŞINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

Darıca'da spora yatırım devam ediyor

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:20

 Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, atletizm ve karate gibi branşlarda gösterdiği başarılarının yanı sıra farklı branşlarda da sporcu yetiştirmeyi amaçlıyor. Muay Thai branşını da faaliyete geçiren Darıca Belediyesi’nde dersler başladı. İlginin bir hayli yoğun olduğu Muay Thai sporuna kayıtların devam ettiği belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik sportif faaliyetlere yatırım devam ediyor. Bünyesinde birçok branşta sporcu yetiştiren ve gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yeni bir branşı daha faaliyete geçirdi. Yakın dövüş sporlarından olan ve gençlerin ilgi gösterdiği Muay Thai branşında uzman antrenör Kemal Yılmaz eşliğinde eğitimlere başlarken kayıtların devam ettiği belirtildi.

BIYIK: “SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Darıca Bağlarbaşı Kapalı Spor Salonu’nda eğitimlerin devam ettiği Muay Tahi sporuna kayıt olmak isteyenlerin de aynı şekilde Bağlarbaşı Kapalı Spor Salonu’na başvurmaları istendi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, kendilerine her türlü desteği ve imkanı veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek diğer branşlarda olduğu gibi Muay Thai alanında da başarılı olacaklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini ifade ederek “Eğitim spor kulübümüzün başarısı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Amacımız Darıca’da daha fazla gencin sporla buluşmasını sağlamak. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Farklı branşları da faaliyete geçirerek Darıca’da sporun her türlüsüne katkı sunacağız” diye konuştu.

SPOR YAPMAK İSTEYENLERİN DARICA’DAKİ ADRESİ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, başarılarıyla hem Darıca’yı hem de ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil ederken birçok müsabakada elde ettiği başarılarla da adından sıkça söz ettiriyor. Bünyesinde aktif bilek güreşi, yüzme, atletizm, karate ve Muay Thai olmak üzere 5 farklı branşta eğitimlere devam eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, diğer branşlarla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Basketbol ve voleybol branşını da yakın zamanda faaliyete geçirmeye hazırlanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, spor yapmak isteyenlerin adresi haline gelecek.

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