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Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile birlikte Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda inceleme

11 Şubat 2020 Salı 10:09

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, tesisin bölge halkının önemli bir eksikliğini gidereceğini  ve yakın sürede hizmete açılacağını ifade etti.

 

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare alan sahip. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunuyor.    

 

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU                

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuyor.

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