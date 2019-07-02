Dilovası’nda yaz spor okulu başladı

Dilovası Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu açılış programı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Nufus Müdürü Hasan İstif, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Akbulut ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

2019 Yaz Spor Okullarında Drama, Bağlama, Değerler Eğitimi, Keman, Gitar, Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş, Atletizm, Kick Box-Wushu, Masa Tenisi, Hentbol, Çim Hokeyi, Yüzme, Cimnastik, Taekvondo, Boks ve Kodlama Eğitimi 6 Tesiste, 20 antrenör nezaretinde yapılacak. Öğrenciler deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleşeceği kursun detayları ve programı hakkında kurs yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

ÖĞRENCİLERİMİZ İLÇEMİZİN GURUR KAYNAĞI OLACAKTIR

Her yıl yaz dönemlerinde açılan yaz spor okullarının önemine değinen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan; “Her yıl geleneksel olarak yaz tatillerinde öğrencilerimizin yararına sunduğumuz yaz spor okulları eğitim kursumuz bu yılda binlerce öğrenciye hizmet verecek. Öğrencilerimiz yaz spor okulları ile birlikte gelecek eğitim – öğretim yılında daha dinç bir şekilde hazırlanmış oluyor. Yaklaşık 20 dalda hizmet verecek olan kursumuz öğrencilerimize hayatı kolaylaştıran imkânlar sunmaktadır. Buradaki öğrencilerimiz inanıyoruz ki ileriki dönemlerde spor dalında ciddi başarılar sağlayarak ilçemizin gurur kaynağı olacaktır. Yaz Spor Okullarının gerçekleşmesi için ciddi destek veren Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

DİLOVAMIZIN SESİNİ ÜLKENİN HER NOKTASINA DUYURUYORLAR

Yaz okulunun amacı, öncelikle yaz tatiline giren çocuklarımızın sosyal çevre edinmelerini sağlamak, sokak kültüründen uzaklaştırmak, sağlıklı, bilinçli ve topluma yararlı bireyler olmasına katkı sunmak olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Eğitim sadece okula gitmekle olmuyor bu da eğitimin bence en önemli parçalarından bir tanesi konumundadır. Yaz spor okulları ilçemize hayırlı olsun. Dilovası’nın çocukları, gençleri her alanda yeterli ama sporda özelikle çok daha başarılı. Çocuklarımız hem bölgede hem Türkiye müsabakalarda çok güzel dereceler elde ediyorlar. Bu başarılarla çocuklarımız ülkemizin her noktasına Dilovamızın sesini duyuruyorlar.”

EĞİTİME VE SPORA TEŞVİK İÇİN DESTEK VERİYORUZ

Sözlerine şu şekilde devam eden Başkan Şayir; “Biz de bu başarıları teşvik etmek amacıyla eğitimde ve sporda Dilovası Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda bu eğitime yıl boyunca süreklilik kazandırarak alt yapısına sporcu kazandırmayı ve gelecekte sağlam temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz. Hocalarımız yaptıkları öz verili çalışmalarla bunu başarmak için gece gündüz çalışmaktadırlar. Spor yapacak çocuklarımıza malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Buradan tüm arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.