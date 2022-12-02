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Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası, Kocaeli'de sona erdi

- Organizasyonda İstanbul Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü ikinci, Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Sporcular Spor Kulübü üçüncü oldu

Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası, Kocaeli'de sona erdi

02 Aralık 2022 Cuma 14:20

 Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, Bursa, Malatya, İstanbul ve Kayseri'den 6 kulüp katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na her zaman destek verdiklerini belirterek, aldıkları başarılarla gurur duyduklarını söyledi.
Milli takımın, dünya şampiyonu olana kadar tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Büyükakın, "Bu turnuva Dünya şampiyonasına giden basamaklardan biri. Takım sayısı arttığında, daha çok maç yaptıklarında dünya şampiyonluğunu elde edecekler inşallah. Kocaeli'de hem dünya hem de Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek üzere bütün şartları oluştururuz." dedi.
Organizasyonda, İstanbul Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü ikinci, Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Sporcular Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım tarafından verildi.





AA
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