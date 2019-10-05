banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eskrimciler Kocaeli'de buluştu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Eskrimciler Kocaeli'de buluştu

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:06

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 11 kentten 537 sporcu katılıyor.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan İzmit ilçesine gelen eskrimciler, madalya mücadelesi veriyor.

Uluslararası eskrim hakemi Cansu Tor Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 537 sporcunun katıldığını söyledi. 

Kadıoğlu, eski bir eskrim sporcusu olduğunu ve milli takımlarda birçok branşta görev yaptığını belirterek, "Eskiyle şimdiyi karşılaştıracak olursak bu müsabakalara yoğun talep olduğunu görüyorum. Önceden 30-40 kişiyle yapılan bu müsabakalar artık 500-600 sporcuyla yapılıyor. Bu, eskrim için çok önemli. Ne kadar çok müsabaka yaparsanız o kadar çok deneyiminiz artıyor. Bu da bizim eskrim kalitemizi artıran bir durum." diye konuştu



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa Yolcusu Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa Yolcusu
Futsalla ‘Form’ tuttular! Futsalla ‘Form’ tuttular!
'3-0' istiyoruz '3-0' istiyoruz
Turkish Open Grand Prix’de Kağıtspor rüzgarı Turkish Open Grand Prix’de Kağıtspor rüzgarı
Başarılı eldiven Türkiye Şampiyonası yolcusu Başarılı eldiven Türkiye Şampiyonası yolcusu
Darıcalı Çocuklardan Havuzlara yoğun ilgi Darıcalı Çocuklardan Havuzlara yoğun ilgi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Kağıtsporlu Karatay, Avrupa Yolcusu
Büyükşehir Kağıtspor Dünya Şampiyonu başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Avrupa Şampiyonası yolcusu.

Haberi Oku