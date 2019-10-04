Futsalla ‘Form’ tuttular!

19 okulun katıldığı turnuvada B Grubu’nda yer alan Form Kolejleri, ilk maçında Gebze Diler Demir Ortaokulu karşısına çıkan Form Koleji, normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltı atışları sonunda 3-2 yenerek büyük bir mutluluk yaşadı. Okul Beden eğitimi öğretmeni Oğuz Danış turnuvaya ilk defa katıldıklarını Koç Ortaokulu ve Pelikan Koleji ile oynayacakları müsabakaları da kazanarak guruptan çıkmak istediklerini belirtti.

Arev Vakfı Form Koloji takımı, turnuvada ikinci maçını 7 ekim pazartesi günü saat 10 00'da Pelikan Koleji ile Gebze Kapalı Spor salonunda oynanacak.

NİHAT KASIM’DAN TEBRİK

Arev Okulları Gebze Kampüs Müdürü Nihat Kasım’da, “okul olarak sportif faaliyetlere her zaman katılım sağlayacağız. Spora ve sporcuya önem veren bir okuluz. İlk kez maça çıkıp müsabakayı kazandığımız için de okul olarak çok mutlu olduk. Mücadele eden öğrencilerimizi ve Beden Eğitim öğretmenimizi tebrik ediyor,bu başarının devam etmesini diliyorum!” dedi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI MALKOÇ’TAN BAKLAVA

Gebze ve Çayırova eski Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü, Arev Okulları Okul Aile Birliği Başkanı Çetin Malkoç, ilk kez resmi bir müsabakada boy gösteren ve kazanan futsal takımını kutlayarak sporculara baklava ikramında bulundu. Malkoç “ önemli olan alınan sonuçlardan ziyade, fair play duygusunu en güzel şekilde temsil yaşamak ve yaşatmaktır. Okulumuz sporcuları da bu anlayışla mücadele ediyorlar. Başta beden eğitimi öğretmenimize, okul idaremize, velilerimize, sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



