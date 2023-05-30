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Galatasaray 23. Kez Şampiyon

- Sarı-kırmızılılar, 3 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray 23. Kez Şampiyon

30 Mayıs 2023 Salı 22:33

 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 23. şampiyonluğunu kazandı.   
  Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitmesinde 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar tarihinde 23. kez şampiyon oldu. Aslan ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alıyor.  
  Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Cimbom, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor. 
  Galatasaray son olarak 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı. 
 


İHA
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