Gebze Futbol Sahasının halısı serildi

Birçok imalatın tamamlandığı ve yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan Gebze Futbol Sahası’nın halısı serildi.

Spora ve sporcuya hayata geçirdiği tesisler ile büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Metin Oktay Futbol Sahası’nın yerine inşa edilen futbol sahasındaki çalışmalarda sona yaklaşıyor. Toplamda 2 buçuk milyona mal olan futbol sahasının halısı serildi.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR

Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Büyükşehir Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tribün ve hidrofon odasının çelik imalatlarını da bitirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları ile saha çevresindeki korkulukların imalatları da bitirildi.

AMATÖR SPOR KÜLÜPLERİNE VE VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. Çelik tribün imalatının gerçekleştirildiği modern futbol sahası, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.









