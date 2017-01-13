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Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!

Olumsuz hava koşulları futbolu da vurdu. Pazar günü beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle BAL’da bir çok maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelenirken, bu durumdan 12.Grup takımları da nasibini aldı.

Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!

13 Ocak 2017 Cuma 14:09

Hereke Yıldız-Gebzespor ve B.Vitraspor-Çorluspor karşılaşması haricindeki 4 maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. Buna göre Çayırovaspor’un Kartal Bulvarspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçı 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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