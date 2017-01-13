Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!

Olumsuz hava koşulları futbolu da vurdu. Pazar günü beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle BAL’da bir çok maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelenirken, bu durumdan 12.Grup takımları da nasibini aldı.