Hereke Yıldız-Gebzespor ve B.Vitraspor-Çorluspor karşılaşması haricindeki 4 maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. Buna göre Çayırovaspor’un Kartal Bulvarspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçı 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!
Olumsuz hava koşulları futbolu da vurdu. Pazar günü beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle BAL’da bir çok maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelenirken, bu durumdan 12.Grup takımları da nasibini aldı.
Hereke Yıldız-Gebzespor ve B.Vitraspor-Çorluspor karşılaşması haricindeki 4 maç 25 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. Buna göre Çayırovaspor’un Kartal Bulvarspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçı 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak.