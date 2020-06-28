“Gebze’de spora 50 milyonluk yatırım yapıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze bölgesinde yapımı süren Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Sporcu Eğitim Merkezi Binası (GEBZESEM) projelerini tek tek denetledi. Spora çok önem veren ve hayata geçirdiği dev yatırımlarla kendisini sporun ve sporcunun dostu olarak adından her daim söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve bölgesinde üç büyük tesisisin inşasını da süratle devam ettiriyor. Yakından takip ettiği ve incelediği tesisler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli'nin gelecekte çok daha sağlıklı çok daha mutlu bir şehir olması için yaptığımız bu yatırımlarla çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engellilerimiz spor alanlarına rahatlıkla ulaşabilecek ve faydalanabilecekler. Bu anlamda bu üç tesisimizle Gebze’mize ve bölgemize 50 Milyon TL’lik dev bir spor yatırımı daha yapmış oluyoruz” dedi.

GENÇLİK PROJELERİNE AĞIRLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve beraberindeki heyetle yapımı süren tesisleri denetleyen Başkan Büyükakın, spor yatırımları başta olmak üzere gençlik projelerine ağırlık vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İlk olarak Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Binası’nı inceleyen Başkan Büyükakın, Okçuluk, Jimnastik, Fitness, Judo, Karate, Pilates, Eskrim, Masa tenisi, Boks ve rezerv salonların yer aldığı spor kompleksinin yapılmasıyla “Çok amaçlı bu tesisimizi Gebze’mize ve kentimize kazandırmış olacağız. Bu projemiz yaklaşık 15.500 metrekare kapalı alana sahiptir. Ulaşımı kolay bu tesisimizin bodrum katında 105 araçlık kapalı otopark ve 29 araçlık açık otopark bulunuyor” açıklamasını yaptı.

“YEDİ MAHALLEMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR”

Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin ve Kocaeli’nin her alanda yetişmiş insana ihtiyacının olduğunu, gençlerin kendilerini geliştirme ve geleceğe hazırlamada sporun olumlu katkısına ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “İşte tam da burada bize yani Büyükşehir Belediyesi’ne büyük bir rol düşüyor. Çok şükür bu anlamda tesisleşmede ve organizasyonlarla çok önemli adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Gebze Cumhuriyet Mahallemiz ve Beylikbağı Mahallerimizin yanı sıra toplamda yedi mahallemizi yakından ilgilendiren spor salonumuz ve yüzme havuzumuz, gençlerimizin spor altyapısından güçlü bir şekilde yararlanmaları ile onları geleceğin sporcuları yapmamızda da çok önemli katkı sunacaklar” ifadelerini sarf etti.

“2053 VE 2071’İN GELECEĞİNE HAZIRLAMA GAYRETİNDEYİZ”

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşması için bizler de çalışarak katkı sunarken, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi 2053 ve 2071’in geleceğine hazırlama gayretindeyiz” diyen Başkan Büyükakın açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yapım aşaması devam eden bu tesislerimiz basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılmasının yanı sıra antrenmanlarını gerçekleştirmeleri için de gençlerimize çok güzel bir fırsat sunacak. Spor salonunun diğer kapalı bölümlerinde farklı spor aktivitelerinin de yapılacak ve özellikle kadınlarımıza dönük programları hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimiz aerobik başta olmak üzere birçok branşta arzu ettiklerini hizmetleri buradan alacak. Engelli kardeşlerimiz de bu tesisten çok rahatlıkla faydalanacaklar.”

“GENÇLERİMİZ VE HANIM KARDEŞLERİMİZ MUTLU OLACAK”

İnşaatı devam eden yüzme havuzu hakkında bilgi de veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “25 metrelik 6 tane kulvardan oluşan güzel bir yüzme havuzumuzda ilave çok amaçlı salonlarımız da olacak. Burada da gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz step, aerobik ve fitness gibi birçok alanda spor yapabilecekler. Tabi gençlerimizin yüzme sporuna alışmaları için güzel bir şekilde tasarladığımız bu tesisimiz, Cumhuriyet ve Beylikbağı mahallerimizi de içine alan yedi mahallemizin ulaşılabileceği bir noktada konumlandırdık. Bu bölgemizden özellikle gençlerimizden ve kadınlarımızdan bu gibi tesislerin oluşması noktasında yoğun talep geliyordu. İnşallah bu tesislerimizin bir kısmı üç dört ay içinde bir kısmı ilerleyen aylarda bitecek ve devreye alınacak. Ondan sonra da bölgedeki gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz buradan büyük bir mutlulukla yararlanacaklar. Zaten biz de onların mutluluğu için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİLİMSEL BİR MANTIKLA ÇALIŞACAK KOMPLEKS BİR PROJE”

İnceleme gerçekleştirdiği Gebze Sporcu Eğitim Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, “Birçok branşta hizmet verecek tesisimiz bilimsel bir mantıkla çalışacak kompleks bir projedir. GEBZESEM, adından da anlaşılacağı gibi sporcu eğitim merkezidir. Çocuklarımızın daha küçük yaştan hangi spora yatkın ve uygun olduğuna bakılacak bu tesisimizde geleceğin şampiyonların yetiştireceğine inanıyorum. Gebze ilçemizin tamamına hizmet edecek bu tesisimiz ile Cimnastik’ten Okçuluğa birçok dalda vatandaşlarımızın ve gençlerimizin emrinde olacak. İnceleme yaptığımız bu çok önemli üç spor tesisimiz yaklaşık 50 Milyon TL’lik dev bir spor yatırımıdır” dedi.

“VARLIK SEBEBİMİZ HALKIMIZIN MUTLULUĞUDUR”

Bu tesislerde sadece sporcular yetişmeyeceğini hayatın her alanında yer alması gereken sporun bir yaşam biçimi olması için de önemli katkı sunacağını vurgulayan Başkan Büyükakın, son olarak şunları kaydetti: “Özellikle gençlerimizin sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için de tasarlanmış tesislerimizle hem amatör ve hem profesyonel spora giden yolda bu projelerin sayılarını artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız tesislerimizde her zaman bölgede yaşayan halkımızın bu gibi tesislere kolaylıkla ulaşımını da ön planda tuttuk. Birçok faaliyeti içerisinde yapılabilecek bu tesislerimize çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecek. Kocaeli'nin gelecekte çok daha sağlıklı ve çok daha mutlu bir şehir olması için yapılan yatırımlardır. Zaten varlık sebebimiz de bu şehrin insanının mutlu olmasıdır. Bizim için zaten en büyük mutluluk tüm vatandaşlarımızın mutluluğudur.”