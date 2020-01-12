Gebzepor'a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Yeniden Refah Partisi

İlçe Başkanı Engin Kılıç; Gebzespor yaşasın sloganıyla ortaya çıkan Recep Avcı ve yönetimine bu zorlu süreçte Gebzespor’a sahip çıktıkları için teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.



Kılıç, "Elimizden geldiğince Gebzespor’a desteğimizi yapacağız. Bizim iktidarımızda gençlerimizin spor yapma imkanlarının arttırılması için ciddi yatırımlar yapılacaktır. Öğrencilerin fiziksel bir engelleri yoksa ilkokuldan itibaren mutlaka bir spor ile ilgilenmeleri için teşvik sistemi uygulanacaktır. Başarılı olanların, yüksek burslar ile ödüllendirilmeleri gibi teşvikler geliştirilecektir. Profesyonel spor kulüplerinin amatör branşlarına devlet desteği sağlanarak, daha fazla gencimizin spor yapması sağlanacaktır. Sporun birleştirici,kaynaştırıcı,pekiştirici etkisinden faydalanılarak, milli ruh, kardeşlik ve birliğin oluşması,güçlendirilmesi için her türlü sportif faaliyet desteklenecek, sportif faaliyetlerle birlikte ahlak ve maneviyat çalışmalarıda yapılarak madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkların gençlerimizden uzak tutulması için de spordan faydalanılacaktır." Dedi.

Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı; Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken,alt yapıya önem vereceklerini ifade etti. Maddi ve manevi olarak Gebzespor’un önemli sorunları olduğunu söyleyen Avcı, Şu anda Gebzespor’un kulüp başkanı ve taraftarlar derneği başkanı da benim. Biz bu yönetimle Gebzespor’a sevgi saygı ve hürmeti getireceğiz. Biz bir söz verdik. Artık kavga ve küfür yok. Bundan sonra ailece herkesi maçlara bekliyoruz. Gebzespor artık bir kurumsal yapıya girecek. Artık her önüne gelen protokol tribününe giremeyecek. Gebzespor’u seven herkes biletini alarak maç izleyecek.dedi.