Gebzespor ile İlk İdmanına İmza Attı!

DÜN BAŞLADI

Gebzespor’da Ergun Ortakçı dönemi dün resmen başladı. Kulüp tesislerinde futbolcularla öğle yemeğinde tanışan deneyimli teknik adam Ergun Ortakçı Gebzespor ile ilk idmanına imza attı. Gebzesporlu oyuncularla tanışan ve ardından ilk idmanına imza atan başarılı teknik adam ligin ikinci yarısında Gebzespor’u şampiyonluğa taşımak amacında.

TEMPO YÜKSELECEK

28 Aralık’ta başlayacak Antalya kampında tempoyu yükseltecek olan Ortakcı, yapılacak transferlerle birlikte şampiyonluğa yürüyecek kadroyu oluşturmuş olacak. Ligin ilk yarısında 21 puan toplayan ekibimiz yeni hocası ve yeni transferleriyle birlikte yeni yılda şampiyonluk görmek isterken spor otoriteleri Ergun Ortakçı hamlesi ile Gebzespor’un şampiyonluk anlamında ciddi avantajı olduğu görüşünü taşıyor. Refik Sıla GÜVENÇ