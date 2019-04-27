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Gebzespor Ligde Kalacak mı?

Özgür Vurur'un öğrencileri evinde galip olmak istiyor...

Gebzespor Ligde Kalacak mı?

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:08

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3. Lig 1. Grup ekibimiz Gebzespor, pazar günü saat 15.30’da Ergene Velimeşe ile karşılaşacak. Artık son iki haftanın kaldığı zorlu lig maratonunda, takımımızın ligde kalma adına mutlak kazanması gerekiyor. Ergene Velimeşe'yi evinde ağırlayacak olan mor beyazlılar, iç sahada taraftar desteğiyle beraber rakibini eli boş göndermek istiyor.

LİGE TUTUNMAK İÇİN SON İKİ MAÇ

Ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibini bu defa yenip saf dışı bırakmak isteyen Gebzespor, kalan iki maçtan altı puanla ayrılarak lige tutunmayı amaçlıyor. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynanacak maç Pazar günü saat 15:30'da başlayacak.

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