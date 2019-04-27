Gebzespor Ligde Kalacak mı?

3. Lig 1. Grup ekibimiz Gebzespor, pazar günü saat 15.30’da Ergene Velimeşe ile karşılaşacak. Artık son iki haftanın kaldığı zorlu lig maratonunda, takımımızın ligde kalma adına mutlak kazanması gerekiyor. Ergene Velimeşe'yi evinde ağırlayacak olan mor beyazlılar, iç sahada taraftar desteğiyle beraber rakibini eli boş göndermek istiyor.



LİGE TUTUNMAK İÇİN SON İKİ MAÇ



Ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibini bu defa yenip saf dışı bırakmak isteyen Gebzespor, kalan iki maçtan altı puanla ayrılarak lige tutunmayı amaçlıyor. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynanacak maç Pazar günü saat 15:30'da başlayacak.