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Gebzespor’a destek kampanyasının startı verildi

Başkan Büyükakın, Gebzespor için başlatılan destek kampanyasının startını verdi.

Gebzespor'a destek kampanyasının startı verildi

02 Ağustos 2019 Cuma 09:55

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebzespor Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Gebzespor Kulübü Sosyal Tesislerinde kulüp yöneticileriyle buluşan Başkan Büyükakın aynı zamanda Gebzespor için başlatılan destek kampanyasının startını verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in de katıldığı destek kampanyasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın, “Gebzespor’un hak ettiği konumda olmasını arzu ediyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran bir Gebzespor, geleceğe güvenle bakacaktır” dedi.

 

“TAKIMLARIN ALTYAPILARI GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDADIR”

Gebzespor için başlatılan destek kampanyasının startını veren Başkan Büyükakın, kulübün ihtiyaç duyacağı gıda giderlerine destek olacağını ifade etti.

Kombine kart kampanyasına katkıda bulunacağını da belirten Başkan Büyükakın, kombine biletlerinin herkesin alım gücüne göre uyarlanmasının önemine de değindi. Gebzespor’u yalnız bırakmayacaklarını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Profesyonel takımların altyapıları güçlü olmak zorundadır. Gebzespor, uzun soluklu ve sürdürülebilir projelerle ancak geleceğe güçlü bakabilir” diye konuştu.

 

“KENDİNE YETEN BİR KULÜP OLDUĞUNU GÖRME ARZUSUNDAYIZ”

Futbolda tesisleşme ve alt yapının önemine bir kez daha değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz ve yöneticilerine üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diledi. Mor menekşelerin altyapılarından yetişen yetenekli gençlerin üst liglerdeki takımlara satılarak gelir edilmesine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Gebzespor için başlatılan destek kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum. Gebzespor’un kendi kendine yeten bir kulüp olduğunu görme arzusundayız. Kurumsal kimlikle beraber, Gebzespor’a destek verenlere karşı olan sorumluluğun yükünü yeni yönetimin bildiğine inanıyorum. Gebzespor’a bu sezon üstün başarılar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. Gebzespor’a destek kampanyasının başlangıcı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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