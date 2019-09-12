Genç Judocular, Avrupa arenasında

Finlandiya’da 202 erkek 156 kız toplam 358 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Gençler Judo Avrupa şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuğçe Beder ve Ömer Kemal Aydın Kocaeli’ni ve milli takımı temsil etmek için mindere çıkacaklar. Beder ve Aydın’ın hedefi yine kürsünün en üst sırasında olmak.

HEDEF ALTIN

Geçen yıl düzenlenen Gençler Judo Avrupa Şampiyonasında 48 kg’da finalde Rus rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan başarılı judocu Tuğçe Beder bu sene altın için mücadele edecek.

ÖMER İLKİN PEŞİNDE

Geçen yıl düzenlenen Gençler Judo Avrupa Şampiyonasında bir alt yaş kategorisi olan Ümit’ler Avrupa Şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi olan başarılı judocu Ömer Kemal Aydın bu sene ilk defa gençler kategorisinde madalya için sahneye çıkacak. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu 14 Eylül Cumartesi günü minderde madalya mücadelesi verecek.

OLİMPİYAT İÇİN

Katıldıkları birçok şampiyona ve turnuvalardan başarın ile dönen Avrupa, Dünya, Eyof ve Gençlik Olimpiyatları gibi önemli derecelere sahip Ömer Kemal Aydın ve Tuğçe Beder 2024 olimpiyatları Judo milli takımı aday kadrosunda bulunuyor.