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Genç okçulardan 3 madalya

Kağıtsporlu Geleneksel Okçular Adana’da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndü.

Genç okçulardan 3 madalya

19 Temmuz 2019 Cuma 11:00

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alanda Büyükşehir Kağıtspor’lu genç okçular 3 madalya kazanarak gelecek için umut verdi.

 

45 İLDEN 350 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 45 ilden 350 sporcu mücadele etti. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 7 kategoride düzenlenen şampiyonada hedefi vurarak dereceye girmek için ter döktü. Yıldız Erkekler kategorisinde Talha Koç, 2. olarak yarışmayı tamamlarken Yıldız Bayanlar kategorisinde Meryem Bengüsu Kaytaz ve Genç Bayanlar kategorisinde Miray Saka, 3. olmayı başardı. Bu sonuçlar ile Büyükşehir Kağıtspor Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasını 3 madalya ile tamamladı. Dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

 

GELENEKSEL OKÇULUĞU TÜRKİYE’NİN HER YERİNE YAYACAĞIZ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen yarışmalara federasyon olarak destek vererek ata sporunu ülke çapına yaymayı amaçladıklarını belirtti. Okçuluğa ilgi gösteren gençlere teşekkür eden Toksöz, "Bu gibi organizasyonların Türkiye genelinde yayılarak okçuluğumuzun gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dereceye giren ve giremeyen tüm sporcularımıza hayatları boyunca başarı diliyorum" dedi.


 

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