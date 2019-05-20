Genç Okçunun Hedefi Altın Madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, geleneksel spor dallarına yaptığı yatırımlarının karşılığını alıyor. Geleneksel okçuluk branşında da başarılı sporcular eğitmek için yola çıkan mavi beyazlı kulüp, emeklerinin karşılığını almaya başladı. 2 yıldır Kağıtspor Kulübü’nde okçuluk yapan Meryem Bengisu Kaytaz da bu örneklerden biri. Geçen yıl yapılan 6. Fetih Kupası’nda bronz madalya kazanan Kaytaz’ın bu seneki hedefi altın madalya.

KAĞITSPOR’DA OLMAKTAN MUTLUYUM

Kağıtspor’un başarılı okçusu Meryem Bengisu Kaytaz, 10 yaşında öğretmeninin yönlendirmesiyle okçuluğa başladı. 2 yıldır Kağıtspor Kulübü’nde okçuluk yapan Meryem Bengisu Kaytaz; “Okçuluk sayesinde sosyalleştim ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Kağıtspor gibi büyük bir ailede olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ailem bu yolda en büyük destekçim oldu. Okçulukta gelişmem ve ödül kazanmam da bana büyük katkıyı sağlayan Büyükşehir Kağıtspor Kulübüme ve Beyza Nur antrenörüme çok teşekkür ederim” dedi.



HEDEF 7. FETİH KUPASI’NDA ALTIN

Geçen yıl yapılan 6. Fetih Kupası’nda bronz madalya kazanan Kaytaz; “Karma minikler kategorisinde yarışıyordum, bu sene ‘’Genç Bayanlar’’ kategorisinde mücadele edeceğim. 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 7. Fetih Kupası Bölge elemelerine İstanbul’da katıldım. Hocamın desteği sayesinde elemeleri başarı ile geçtim. Elemelerde eksiklerimiz vardı, eksiklerimiz üzerinde daha da çalışarak bu sene 7. Fetih Kupası’nda altın madalyayı ilimize getirmek istiyorum” açıklamasında bulundu.



KAĞITSPOR ÖNEMLİ BİR MARKA

Büyükşehir Belediyesi’nin desteği sayesinde Kocaeli ve Kağıtspor’un Geleneksel Okçuluk branşında önemli bir yeri olduğunu belirten Kağıtspor Geleneksel Okçuluk Bayan Takımı Baş Antrenörü Beyza Nur Konyalı; “Kağıtspor ailesi bünyesinde kadın ve erkek olmak üzere 300 sporcumuz var. Sadece alt yapıda gençlere yatırım yapıyoruz ve bunun karşılığını Meryem gibi sporcularımızdan alıyoruz. Kulübümüze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.