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Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi

- Erkeklerde Poyraz Tuncer, kızlarda Almıla Birçe Durukan altın madalya kazandı

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:44

Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Darıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ'dan 149 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı şampiyonada erkeklerde Poyraz Tuncer, kızlarda Almıla Birçe Durukan altın madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Kocaeli Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan ile Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eyüpoğlu verdi.

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

Genç erkekler:

1- Poyraz Tuncer

2- Mustafa Burak Çufadar

3- Utku Özyalçın

3- Alp Eyüpoğlu

Genç kızlar:

1- Almıla Birçe Durukan

2- Nazlı Ceren Alioğlu

3- Elif Su Ay

3- Alisa İsbir




AA
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