GÖLCÜK’TE DÜNYA 3.LÜĞÜNÜ COŞKUSU

Macaristan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda U-23 Ümitler Kategorisinde Serbest Stilde, Dünya 3.sü olan Gölcük’ün gururu Ramazan Sarı’nın bu büyük başarısı yapılan törenle kutlandı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ramazan Sarı kardeşimi can-ı gönülden kutluyor, alnından öpüyorum” dedi.

Macaristan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda U-23 Ümitler Kategorisinde Serbest Stilde, Dünya 3.sü olan Gölcük’ün gururu Ramazan Sarı’nın büyük başarısını kutlamak için Sanat Galerisi’nde program düzenlendi. Programa Ramazan Sarı, ailesi ve akrabaları başta olmak üzere, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, Güreş Hocası Rüstem Çavdar ve güreş sever katıldılar.

GÖLCÜK’ÜN VE ÜLKEMİZİN GURURU OLDU

Başkan Ali Yıldırım Sezer kutlama programında yaptığı konuşmada, “Ramazan Sarı kardeşimi can-ı gönülden kutluyor, alnından öpüyorum. Başarılarıyla hepimizi sevindirdi. Başta ailesini olmak üzere, yetişmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ramazan Sarı kardeşim Gölcük’ün ve ülkemizin gururu oldu. Başarıları Allah’ın izniyle daim olsun. İlçemizin adının, ülkemizde ve dünyada, sporla, kültürle ve sanatla duyurulması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN SEZER’E VE GÖLCÜKLÜLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ramazan Sarı’da başarılarının devam etmesi için çok çalışacağını belirtti ve her zaman yanında olan Başkan Sezer’e ve Gölcüklü hemşehrilerine teşekkür etti. Ardından Sarı’ya çeşitli ödüller takıldı ve alkışlar arasında kutlama programı son buldu.













