GÖLCÜK’TE DÜNYA 3.LÜĞÜNÜ COŞKUSU

GÖLCÜK’ÜN VE ÜLKEMİZİN GURURU OLDU
Başkan Ali Yıldırım Sezer kutlama programında yaptığı konuşmada, “Ramazan Sarı kardeşimi can-ı gönülden kutluyor, alnından öpüyorum. Başarılarıyla hepimizi sevindirdi. Başta ailesini olmak üzere, yetişmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ramazan Sarı kardeşim Gölcük’ün ve ülkemizin gururu oldu. Başarıları Allah’ın izniyle daim olsun. İlçemizin adının, ülkemizde ve dünyada, sporla, kültürle ve sanatla duyurulması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
BAŞKAN SEZER’E VE GÖLCÜKLÜLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Ramazan Sarı’da başarılarının devam etmesi için çok çalışacağını belirtti ve her zaman yanında olan Başkan Sezer’e ve Gölcüklü hemşehrilerine teşekkür etti. Ardından Sarı’ya çeşitli ödüller takıldı ve alkışlar arasında kutlama programı son buldu.