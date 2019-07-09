banner442
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Görme engelli judocumuz yine zirvede

Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu görme engelli judocu Zeynep Çelik Aydın, ABD’deki olimpiyat elemelerinde altın madalya kazandı.

Görme engelli judocumuz yine zirvede

09 Temmuz 2019 Salı 17:13

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana kentinde gerçekleştirilen Olimpiyat elemlerinde Zeynep Çelik Aydın rüzgârı esti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı Judocusu Görme Engelli Zeynep Çelik Aydın düzenlenen olimpiyat elemelerinin ABD ayağında birinci olarak altın madalya kazandı. Başarılı Judocu Zeynep, daha önce düzenlenen olimpiyat elemelerinde topladığı puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantilemişti.

 

YILIN SPORCUSU

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen ‘Sporun Devleri Buluşuyor’ ödül töreninde yılın sporcusu ödülüne layık görülen Avrupa ve Dünya Şampiyonu Zeynep Çelik Aydın, istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. Başarılı sporcu, 100’lerce judocunun mücadele ettiği Indiana’daki olimpiyat elemelerini de zirvede tamamladı.

 

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Elde ettiği başarılı sonuçlar ile şimdiden Olimpiyatlarda altın madalya için favori gösterilen Aydın, Indiana’daki müsabakadaki final maçında Japon rakibi Junko Hirose’yi daha maçın ilk saniyelerinde ipponla yendi. Elde etiği bu başarı ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

 

 

920 PUAN FARK ARTTI

Zeynep Çelik Aydın, bununla da yetinmeyip katıldığı tüm eleme müsabakalarda puan toplamaya devam etti ve dünya sıralamasındaki en yakın rakibine fark attı. Başarılı judocumuz Aydın’ın 1720 puanı varken en yakın rakibinin 800 puanı bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şendoğan Tezyüksel vefat etti Şendoğan Tezyüksel vefat etti
Altyapıdan Türkiye ikinciliğine Altyapıdan Türkiye ikinciliğine
Balkanlardan Darıca’ya iki madalya Balkanlardan Darıca’ya iki madalya
Dilovası’nda yaz spor okulu başladı Dilovası’nda yaz spor okulu başladı
Darıcalı Karateciler Altı Madalya ile Döndü Darıcalı Karateciler Altı Madalya ile Döndü
‘’Kocaeli’nde sporu yaygınlaştıracağız’’ ‘’Kocaeli’nde sporu yaygınlaştıracağız’’
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Şendoğan Tezyüksel vefat etti
Gebzespor camiasının önde gelen isimlerinden Şendoğan Tezyüksel (73) vefat etti.

Haberi Oku