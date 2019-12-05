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Hüseyin Deniz; Bırakmam için evrakları getirsinler

Bu hafta Gebzespor’de kongre olmayacağını söyleyen Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz, futbolculara verdiği 1 Milyon 150 Bin TL tutarındaki senet ve evrakların kendisine verilmesi halinde kulübün anahtarını derhal teslim edeceğini ifade etti.

Hüseyin Deniz; Bırakmam için evrakları getirsinler

05 Aralık 2019 Perşembe 10:07

 Cumartesi günü kongre olmayacağını belirten Deniz, “Altını çizerek söylüyorum. Evraklarımı getirsinler kulübü anında teslim ederim. Mesele kongre meselesi değil. Kongre kararı almak 5 dakikalık bir iş. Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Devre arasında kongre yapıp Gebzespor başkanlık görevimi kesinlikle bırakacağım. Çünkü çok yoruldum. Geçen hafta yapılan kongre öncesinde Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar beni arayarak kulübün kayyuma gitmemesi için devam etmemi istedi. Biz de bu duruma razı olmayarak kulübe sahip çıktık. Ama ilk günden bu yana hak etmediğimiz iftiralara maruz kaldık. Gebzespor’a tarihinin en zor dönemlerinden birinde sahip çıktım. Gebzespor’un ne geliri ne rantı vardı da, rant elde ettim. Gebzespor’un tek kurtuluşu belediyenin desteklediği bir yönetimdir. Bunun akabinde futbolcular, çeklerinin günü gelmeden antrenmanlara çıkmama kararı alarak birilerinin dolduruşuna geldiler. Bunlar olmasaydı bu takım şampiyonluğa oynardı”dedi.

FUTBOLCULAR TERK ETTİ

Öte yandan Gebzespor Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz’in basın açıklaması sonrasında Gebzespor’lu futbolcuların Gebze’yi terk ettiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında hafta sonu nelerin yaşanacağı Gebzespor’u sevenler tarafından merak ediliyor.

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