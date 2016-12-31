Bir süre aldığı maçlarda beklentilerin çok altında kalan Güven ile forma şansı bulmakta güçlük çeken Ercan'ın Çorlu ekibiyle sözleşmelerini feshettikleri öğrenildi. Selçuk Esmer GEÇAL
İkisi de Gitti!
Sezon başında Gebzespor'dan Çorluspor 1947 takımına transfer olan Güven Güneri ve Ercan Kuruçay, Trakya temsilcisi ile yollarını ayırdılar.
Bir süre aldığı maçlarda beklentilerin çok altında kalan Güven ile forma şansı bulmakta güçlük çeken Ercan'ın Çorlu ekibiyle sözleşmelerini feshettikleri öğrenildi. Selçuk Esmer GEÇAL