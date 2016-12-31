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İkisi de Gitti!

Sezon başında Gebzespor'dan Çorluspor 1947 takımına transfer olan Güven Güneri ve Ercan Kuruçay, Trakya temsilcisi ile yollarını ayırdılar.

İkisi de Gitti!

31 Aralık 2016 Cumartesi 12:26

Bir süre aldığı maçlarda beklentilerin çok altında kalan Güven ile forma şansı bulmakta güçlük çeken Ercan'ın Çorlu ekibiyle sözleşmelerini feshettikleri öğrenildi. Selçuk Esmer GEÇAL 

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