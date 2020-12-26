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Judocular, kardeşlerimizle ortak kampta

Kağıtspor ve olimpik havuz milli takımında bulunan başarılı judokaları federasyonun düzenledikleri kamplara katıldılar.

Judocular, kardeşlerimizle ortak kampta

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübü milli judocuları Ankara’da Azerbaycanlı kardeş judokalarla ortak çalışma kampı başladı. Eryaman TOHM’daki kamp 30 Aralık tarihine kadar devam edecek.

MİLLİ TAKIMDAN DAVET

Pandemi düzeni kapsamında Judo milli takım kadrosunda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere 7 judocu Judo Milli Takım Kampına davet edildi.

 

KARDEŞLER KAMPTA BULUŞTU

Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular Ankara’da ortak çalışma kampında bir araya geldiler. Eryaman’da bulunan TOHM’da süren antrenmanlar 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Kağıtsporlu Ümit ve Genç judocular ile Azerbaycanlı olimpik kadın judocular, günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

 

KONDİSYON AĞIRLIKLI ANTRENMAN

Kondisyon ve randori ağırlıklı ortak çalışmanın sona ermesinin ardından Azerbaycan olimpik kadın takımı Doha’da 2021 yılının ilk organizasyonu olan Masterler müsabakalarına katılacak

 

ERKEKLER ANTALYA’DA

Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın Olimpik havuzun başarılı sporcularından Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan Antalya’ da düzenlenen kampta 2021 yılında düzenlenmesi planlanan olimpik müsabakalar öncesi antrenman gerçekleştiriyorlar.

 

8 ÜLKE ORTAK KAMPTALAR

Antalya’da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takımı Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.

 









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