Judocular olimpiyat için hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı milli Judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları kota müsabakaları için yapılan hazırlık kampını tamamladı. İki sporcu da Olimpiyat kotası almaya çok yakın.

KONSİYON VE TEKNİK AĞIRLIKLI KAMP

Erzurum Palandöken kamp merkezinde gerçekleştirilen kamp boyunca sporcular kondisyon ve taktik çalışması yaparak olimpiyatlar öncesi gerçekleştirilecek olan kota müsabakalarına hazırlandı.

ZEYNEP GARANTİLEDİ

Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu. Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcunun olimpiyatlara katılması ve madalya alması kesin gözüyle bakılıyor.

RECEP DE KOTAYA YAKIN

Öte yandan 2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi katıldığı turnuvalardan sergilediği üst düzey performans ile sporseverlerin alkışlarını topluyor. Recep son olarak Avrupa Şampiyonasında 2. olmuştu. Çiftçi’nin de olimpiyat kotası alması bekleniyor.











